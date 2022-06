Calcio: Tomori, 'molti non credevano in noi, dolce sensazione aver dimostrato che sbagliavano' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "Molte persone credevano che non ce l'avremmo fatta, ma alla fine abbiamo vinto lo scudetto. È stata una dolce sensazione dimostrare a tutti che si sbagliavano". Dal ritiro dell'Inghilterra, che sta preparando la prima gara della Nations League contro l'Ungheria (in programma sabato 4 giugno alle ore 18 in diretta su Sky Sport), ha parlato il difensore del Milan Fikayo Tomori: "È stato pazzesco, non ho mai visto prima d'ora festeggiamenti del genere, con così tante persone - ha raccontato il difensore inglese al 'Sun'- Cinque chilometri di tifosi circa, ci sono volute ore per farli. Non saprei descrivere, davvero... è stato pazzesco". Una scelta vincente, quella di venire in Italia: "A Milano mi sto divertendo e sono davvero felice, da quando sono arrivato sono stati tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "Molte personeche non ce l'avremmo fatta, ma alla fine abbiamo vinto lo scudetto. È stata unadimostrare a tutti che si". Dal ritiro dell'Inghilterra, che sta preparando la prima gara della Nations League contro l'Ungheria (in programma sabato 4 giugno alle ore 18 in diretta su Sky Sport), ha parlato il difensore del Milan Fikayo: "È stato pazzesco, non ho mai visto prima d'ora festeggiamenti del genere, con così tante persone - ha raccontato il difensore inglese al 'Sun'- Cinque chilometri di tifosi circa, ci sono volute ore per farli. Non saprei descrivere, davvero... è stato pazzesco". Una scelta vincente, quella di venire in Italia: "A Milano mi sto divertendo e sono davvero felice, da quando sono arrivato sono stati tutti ...

Advertising

sportli26181512 : Tomori: 'Lo scudetto? È stato bello far ricredere la gente”: Tomori: 'Lo scudetto? È stato bello far ricredere la g… - RAYAN31492571 : RT @Gazzetta_it: Tomori: 'Lo scudetto? È stato bello far ricredere la gente” - rosgen79 : RT @Gazzetta_it: Tomori: 'Lo scudetto? È stato bello far ricredere la gente” - Gazzetta_it : Tomori: 'Lo scudetto? È stato bello far ricredere la gente” - Luxgraph : Milan, Tomori: 'C'è tanto da imparare da Bonucci e Chiellini' -