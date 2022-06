Calcio: Gentile, 'crisi Nazionale? Colpe anche di Mancini ma in Serie A troppi stranieri' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "Il ct Mancini non è esente dal Colpe nel momento di crisi della nostra Nazionale. E' lui che fa le scelte di giocatori e moduli con cui scendere in campo e quindi di errori ne ha fatti anche lui". Così l'ex ct dell'Under 21 Claudio Gentile in merito al momento difficile della nostra Nazionale, non qualificata al mondiale di Qatar 2022 e sconfitta nettamente dall'Argentina nella Finalissima 2022 di Wembley. "L'unica scusante che concedo al ct è la difficoltà a trovare giocatori italiani in Serie A -aggiunge Gentile-. Abbiamo 2/3 di stranieri nel campionato italiano, se non si inverte la tendenza il futuro sarà sempre più buio". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "Il ctnon è esente dalnel momento didella nostra. E' lui che fa le scelte di giocatori e moduli con cui scendere in campo e quindi di errori ne ha fattilui". Così l'ex ct dell'Under 21 Claudioin merito al momento difficile della nostra, non qualificata al mondiale di Qatar 2022 e sconfitta nettamente dall'Argentina nella Finalissima 2022 di Wembley. "L'unica scusante che concedo al ct è la difficoltà a trovare giocatori italiani inA -aggiunge-. Abbiamo 2/3 dinel campionato italiano, se non si inverte la tendenza il futuro sarà sempre più buio".

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Gentile, 'crisi Nazionale? Colpe anche di Mancini ma in Serie A troppi stranieri' - - TV7Benevento : Calcio: Gentile, 'Nazionale non all'altezza, ciclo finito, si deve ripartire dai giovani' - - Dimsuonosoft : ++FLASH -CALCIO: GENTILE, 'NAZIONALE NON ALL'ALTEZZA, CICLO FINITO, SI DEVE RIPARTIRE DAI GIOVANI'- FLASH++ - antonio65142683 : @FedericoFerri gentile Direttore oltre a parlare di nomi sarebbe interessante se la redazione facesse una indagine… - BarbagobboA : @CuginoPaolo @pisto_gol @robymancio @chiellini Sì vabbè... Gentile, nel calcio anni 80, era pure un terzino di contenimento, vedi tu... -