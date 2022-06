Alessandria | scontro tra un furgone e un camion | cinque morti e due feriti

(Di venerdì 3 giugno 2022)persone sono morte e due sono state ferite nellofrontale fra une unvicino ad, a Strevi, nella zona dell’Acquese. Iin codice rosso sono stati trasportati negli ospedali di Torino e. Il tutto nel tratto della superstrada tra due rotonde della strada Provinciale 30, lo rende noto la centrale del 118. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Il traffico nella zona è paralizzato: l’incidente è avvenuto non lontano da Acqui Terme, nel sud della provincia alessandrina. Ilcoinvolto è attrezzato per fiere e mercati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

