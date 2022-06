Alba di “Doc – Nelle tue mani” è diventata mamma (Di venerdì 3 giugno 2022) “L’emozione più grande della nostra vita”. Silvia Mazzieri è diventata mamma per la prima volta. L’attrice nota per avere prestato Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 3 giugno 2022) “L’emozione più grande della nostra vita”. Silvia Mazzieri èper la prima volta. L’attrice nota per avere prestato Perizona Magazine.

Advertising

IsaeChia : #Doc nelle tue mani, Silvia Mazzieri è diventata mamma: ecco il nome della bimba! L’attrice che interpreta Alba P… - fanpage : “L’emozione più grande della nostra vita”. Silvia Mazzieri, l’attrice che interpreta il ruolo di Alba Patrizi nella… - Smile_Giulia23 : RT @fedeblen: - Giulia e Doc non stanno insieme - Alba è morta VOGLIO MORIRE #DocNelleTueMani2 - Smile_Giulia23 : RT @antorosk: Come minimo nella terza stagione dovete darmi di nuovo Doc e Giulia insieme per farvi perdonare delle morti di Lorenzo e Alba… - nightsflawIess : Mi è appena tornato in mente che Alba di Doc è davvero crepata in quel modo -