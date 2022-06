Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 giugno 2022)DEL 2 GIUGNOORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’A1 DIRAMAZIONESUD UN INCIDENTE TRA MONTEPORZIO CATONE E BARRIERASUD DIREZIONE RACCORDO ANULARE. PRESTARE ATTENZIONE PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE OGGI 2 GIUGNO, IN VISTA DELLA “FESTA DELLA REPUBBLICA”, SONO SOSPESE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE. LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL TPL RIGUARDERÀ ANCHE LA PROVINCIA DI, RIETI E LATINA. DA ...