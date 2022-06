Ultime Notizie Roma del 02-06-2022 ore 12:10 (Di giovedì 2 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati hanno ascoltato dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio dopo due anni di stop causa covid torna la parata del 2 giugno per la festa della Repubblica presenti anche rappresentanti della sanità in festa ai sindaci sotto lo slogan insieme a difesa della Pace Si parte con una cerimonia l’altare della patria con il Presidente della Repubblica d’Italia ha detto ieri il capo dello Stato al corpo diplomatico impegnata nella ricerca di via d’uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla soluzione dell’Ucraina a Ricevimento al Quirinale non ha invitato gli ambasciatori di Russia e Bielorussia il governo al lavoro per il prossimo decreto flussi che dovrà tenere conto delle esigenze di vari comparti economici da spiegare pubblica la ministra dell’interno la titolare del Viminale si sofferma sulla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati hanno ascoltato dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio dopo due anni di stop causa covid torna la parata del 2 giugno per la festa della Repubblica presenti anche rappresentanti della sanità in festa ai sindaci sotto lo slogan insieme a difesa della Pace Si parte con una cerimonia l’altare della patria con il Presidente della Repubblica d’Italia ha detto ieri il capo dello Stato al corpo diplomatico impegnata nella ricerca di via d’uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla soluzione dell’Ucraina a Ricevimento al Quirinale non ha invitato gli ambasciatori di Russia e Bielorussia il governo al lavoro per il prossimo decreto flussi che dovrà tenere conto delle esigenze di vari comparti economici da spiegare pubblica la ministra dell’interno la titolare del Viminale si sofferma sulla ...

