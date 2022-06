Si tuffa e finisce contro uno scoglio: momenti di terrore per un ragazzo di 20 anni (Di giovedì 2 giugno 2022) ANCONA - Tempo bello, tanta gente al mare. Ha preso il via anche la stagione dei soccorsi nella baia come era facilmente prevedibile super affollata. momenti di apprensione si sono vissuti nel primo ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 2 giugno 2022) ANCONA - Tempo bello, tanta gente al mare. Ha preso il via anche la stagione dei soccorsi nella baia come era facilmente prevedibile super affollata.di apprensione si sono vissuti nel primo ...

Advertising

francobus100 : Ravenna, finisce con l’auto in acqua: pescatore si tuffa e spacca i finestrini per salvarlo - lubian67 : @GiorgiaMeloni Ravenna finisce con l’auto in mare. “ Balneare “ si tuffa e spacca i finestrini per salvarlo. … avrebbe fatto più effetto. ?? - tg2rai : #MarinadiRavenna, per una manovra sbagliata finisce con la sua auto in acqua. Un pescatore si tuffa, rompe il fines… - GirolamoNavarra : RT @Corriere: Finisce con l’auto in acqua, pescatore si tuffa e rompe i finestrini con un martello: salvo - paolo_r_2012 : RT @Corriere: Finisce con l’auto in acqua, pescatore si tuffa e rompe i finestrini con un martello: salvo -