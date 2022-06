Roland Garros 2022: orari semifinali maschili Nadal-Zverev e Ruud-Cilic, ordine di gioco, tv, programma, streaming (Di giovedì 2 giugno 2022) Rafael Nadal, Alexander Zverev, Casper Ruud, Marin Cilic: questi sono i quattro rimasti al Roland Garros, in un quadro molto particolare che vede un autentico scontro tra generazioni di scena a Parigi. E sarà un giorno particolare, quello che si vivrà, per moltissime ragioni. Primi a scendere in campo, per evidenti ragioni legate a chi ha giocato prima, Nadal e Zverev: tra lo spagnolo e il tedesco il bilancio è di 6-3 a favore del mancino di Manacor, che l’anno scorso è stato sconfitto una volta e sul rosso dal suo avversario, in quel di Madrid. Due, invece, i confronti precedenti tra Ruud e Cilic, con il norvegese che li ha vinti entrambi e il croato che, però, ha la concreta coscienza di avere forse l’ultima ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Rafael, Alexander, Casper, Marin: questi sono i quattro rimasti al, in un quadro molto particolare che vede un autentico scontro tra generazioni di scena a Parigi. E sarà un giorno particolare, quello che si vivrà, per moltissime ragioni. Primi a scendere in campo, per evidenti ragioni legate a chi ha giocato prima,: tra lo spagnolo e il tedesco il bilancio è di 6-3 a favore del mancino di Manacor, che l’anno scorso è stato sconfitto una volta e sul rosso dal suo avversario, in quel di Madrid. Due, invece, i confronti precedenti tra, con il norvegese che li ha vinti entrambi e il croato che, però, ha la concreta coscienza di avere forse l’ultima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - Claugia1977 : RT @Eurosport_IT: “È una malattia così difficile da cui allontanarsi, lei è riuscita a farlo e giocare a tennis ad alto livello. Molte raga… - News24_it : LIVE Roland Garros, Trevisan-Gauff alle 16.30 per un posto nella storia - La Gazzetta dello Sport -