Perché Johnny Depp otterrà “solo” poco più di 8 milioni di dollari e non 15 dopo la condanna di Amber Heard

La sentenza è stata spiegata da tutti in modo giusto: il tribunale della Virginia (negli Stati Uniti) ha deciso – nella condanna nei confronti di Amber Heard per diffamazione – che l'attrice americana dovrà versare nelle casse dell'ex marito Johnny Depp un totale di 15 milioni di dollari. Cifra tonda che, in realtà, è di gran lunga inferiore. Per una serie di altre cause – che partono da una condanna anche nei confronti dell'attore, sempre per diffamazione, passando per una legge in vigore nello Stato della Virginia – la cifra che l'ex "Pirata dei Caraibi" otterrà dall'ex moglie è inferiore (e non di poco). Anche se pur sempre milionaria.

