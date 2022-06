Paulo Dybala: “Sono felice in Italia. Lautaro un fenomeno” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier League e la Liga, ma Sono felice in Italia“. Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala, ai microfoni di Espn dopo la finalissima Italia-Argentina, a proposito del suo futuro. “Sono abbastanza calmo – dice – le persone con cui lavoro si stanno occupando di questo. In Italia Sono molto a mio agio”. E l’Inter al momento sembra essere in prima fila. Ma per ora si limita ad un commento su Lautaro Martinez: “E’ un fenomeno, ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. Ma per ora parliamo solo di nazionale“, ha poi aggiunto Dybala. “Ora Sono concentrato sulla nazionale – aggiunge – ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier League e la Liga, main“. Queste le dichiarazioni di, ai microfoni di Espn dopo la finalissima-Argentina, a proposito del suo futuro. “abbastanza calmo – dice – le persone con cui lavoro si stanno occupando di questo. Inmolto a mio agio”. E l’Inter al momento sembra essere in prima fila. Ma per ora si limita ad un commento suMartinez: “E’ un, ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. Ma per ora parliamo solo di nazionale“, ha poi aggiunto. “Oraconcentrato sulla nazionale – aggiunge – ...

Advertising

Argentina : ?? #Finalissima ?? Nuestra Joya, Paulo Dybala ?? - EURO2024 : ????????! ???? Italy 0-3 Argentina ???? ?? Paulo Dybala 90'+4 #Finalissima - tvdellosport : LE PAROLE DI DYBALA?? Le parole della Joya al termine della finalissima tra Italia ed Argentina?????????? ?? Paulo Dyba… - InterMilanNow : Ex-Nerazzurri Defender Riccardo Ferri: “Inter Scored 84 Goals Last Season Even Without Paulo Dybala” #ForzaInter… - The_Sage07 : RT @EURO2024: ????????! ???? Italy 0-3 Argentina ???? ?? Paulo Dybala 90'+4 #Finalissima -