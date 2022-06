Parigi: semifinale Trevisan-Gauff, una prima volta per entrambe (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla sua terza partecipazione al Roland Garros Martina trova dall’atra parte della rete “Coco” (n.18), anche lei alla terza presenza all’ombra della Tour Eiffel. Curiosamente le due si sono già affrontate in terra francese, al secondo turno di due anni fa. Ed era stata battaglia Leggi su federtennis (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla sua terza partecipazione al Roland Garros Martina trova dall’atra parte della rete “Coco” (n.18), anche lei alla terza presenza all’ombra della Tour Eiffel. Curiosamente le due si sono già affrontate in terra francese, al secondo turno di due anni fa. Ed era stata battaglia

