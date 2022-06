Palermo, bimbo di 4 anni annega in mare a Termini Imerese (Di giovedì 2 giugno 2022) Un bambino di 4 anni è annegato in mare a Termine Imerese (Palermo) davanti la centrale Enel e l’ex stabilimento Fiat chiuso ormai da anni. Il piccolo era con i genitori che a un certo punto sono stati richiamati dalle urla di alcune persone che lo hanno visto galleggiare in acqua a testa in giù. Qualcuno ha tentato di prestare i primi soccorsi ed è stato chiamato il numero di emergenza ma poi sono stati gli stessi familiari a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Cimino. Per oltre un’ora i medici hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Quando i genitori e gli altri parenti hanno saputo che il piccolo Brian era morto in ospedale ci sono state scene strazianti di rabbia e disperazione. I carabinieri, coordinati dalla procura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Un bambino di 4to ina Termine) davanti la centrale Enel e l’ex stabilimento Fiat chiuso ormai da. Il piccolo era con i genitori che a un certo punto sono stati richiamati dalle urla di alcune persone che lo hanno visto galleggiare in acqua a testa in giù. Qualcuno ha tentato di prestare i primi soccorsi ed è stato chiamato il numero di emergenza ma poi sono stati gli stessi familiari a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Cimino. Per oltre un’ora i medici hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Quando i genitori e gli altri parenti hanno saputo che il piccolo Brian era morto in ospedale ci sono state scene strazianti di rabbia e disperazione. I carabinieri, coordinati dalla procura di ...

Advertising

occhio_notizie : Era andato in spiaggia con i genitori che a un certo punto lo hanno visto galleggiare - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Termini Imerese, bimbo di 4 anni muore annegato: indagini in corso - palermo24h : Tragedia a Termini Imerese, bimbo di 4 anni muore annegato - palermo24h : Tragedia nel palermitano, bimbo di 4 anni annega. Indagano i carabinieri - SkyTG24 : Termini Imerese, bimbo di 4 anni muore annegato: indagini in corso -