Oroscopo di Paolo Fox di Venerdì 3 Giugno 2022: Gemelli fortunato

L'Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Giugno 3 2022

Ariete
Continua questa situazione di grande impeto. Certo quando agite di corsa magari rischiate anche di commettere piccoli errori, oggi sembrate un bel po' stanchi e affaticati forse anche il clima non è dei migliori ma questo non comporta un freno, non abbiamo più la situazione tesa e problematica dello scorso anno. Cercate di essere prudenti.

Toro
Per il Toro questa giornata di Venerdì è interessante mentre sabato e domenica potrebbero essere delle giornate un pochino sottotono. Sfruttare il periodo per recuperare una situazione d'amore o per cercare di mettere una toppa se ci sono stati problemi. Questo transito di Venere nel vostro segno alimenta buone speranze.

Gemelli
I Gemelli non possono ...

