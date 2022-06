Non si sa chi stiamo armando. Ora lo dice pure l’Europol (Di giovedì 2 giugno 2022) Sul conflitto in Ucraina “non ci illudiamo che esistano soluzioni pronte per l’uso”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha aggiunto: “Siamo consapevoli che la diplomazia procede con pazienza, per passi successivi. Lavoriamo per delineare un percorso che porti alla pace, senza pretendere di entrare già da ora nel merito delle questioni da risolvere, ma identificando gli ambiti che andrebbero affrontati in sede negoziale per favorire una soluzione sostenibile”. Certo è che “la pace è l’obiettivo comune del Governo e di tutte le forze politiche in quest’Aula e sono sicuro che ciò rispecchi il sentimento diffuso e radicato del popolo italiano”, ha aggiunto. Il ministro ha poi ribadito che l’Italia sta effettuando pressioni per creare “corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari, anzitutto il grano, dai porti ucraini”. Perché “l’aggressione russa sta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 giugno 2022) Sul conflitto in Ucraina “non ci illudiamo che esistano soluzioni pronte per l’uso”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha aggiunto: “Siamo consapevoli che la diplomazia procede con pazienza, per passi successivi. Lavoriamo per delineare un percorso che porti alla pace, senza pretendere di entrare già da ora nel merito delle questioni da risolvere, ma identificando gli ambiti che andrebbero affrontati in sede negoziale per favorire una soluzione sostenibile”. Certo è che “la pace è l’obiettivo comune del Governo e di tutte le forze politiche in quest’Aula e sono sicuro che ciò rispecchi il sentimento diffuso e radicato del popolo italiano”, ha aggiunto. Il ministro ha poi ribadito che l’Italia sta effettuando pressioni per creare “corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari, anzitutto il grano, dai porti ucraini”. Perché “l’aggressione russa sta ...

