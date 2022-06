L’ex fidanzata di Blanco ne parla apertamente: “È stato un periodo molto difficile” (Di giovedì 2 giugno 2022) A distanza di diverse settimane, L’ex fidanzata di Blanco ha voluto parlare della sua rottura col cantante: spunta fuori tutta la verità. È, senza alcun dubbio, tra i personaggi “rivelatori” di questo 2022! Stiamo parlando di Blanco. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Brividi”, cantante insieme a Mahmood, il giovanissimo cantautore è finito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 2 giugno 2022) A distanza di diverse settimane,diha volutore della sua rottura col cantante: spunta fuori tutta la verità. È, senza alcun dubbio, tra i personaggi “rivelatori” di questo 2022! Stiamondo di. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Brividi”, cantante insieme a Mahmood, il giovanissimo cantautore è finito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Calcutta e Francesco De Leo, la lite per l`ex fidanzata di Morgan? La rivelazione di un testimone oculare e la repl… - zazoomblog : Calcutta e Francesco De Leo la lite per l’ex fidanzata di Morgan? La rivelazione di un testimone oculare e la repli… - lilipoisonz : L’ex fidanzata ha smentito tutto ma voi volete leggere solo quello che vi va bene, quanto siete patetiche - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Calcutta e Francesco De Leo, la lite per l’ex fidanzata di Morgan? La rivelazione di un testimone oculare e la replica di… - FQMagazineit : Calcutta e Francesco De Leo, la lite per l’ex fidanzata di Morgan? La rivelazione di un testimone oculare e la repl… -