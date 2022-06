Jorit, murales per Rino Gaetano a Crotone: guerra e pace negli occhi del cantautore calabrese (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono la guerra e la pace negli occhi di Rino Gaetano nel murales che lo street artist partenopeo Jorit ha realizzato in un quartiere di edilizia popolare di Crotone. Un murale di 100 metri quadrati che attraverso il volto del cantautore Crotonese, morto in un incidente stradale a Roma nel 1981, evidenzia il contrasto tra chi vuole la pace e chi, invece, fomenta la guerra. negli occhi di Rino Gaetano, infatti, sono raffigurate un’esplosione atomica, nella parte in bianco e nero. e la bandiera della pace, nella parte a colori. Come fa sempre per tutte le sue ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono lae ladinelche lo street artist partenopeoha realizzato in un quartiere di edilizia popolare di. Un murale di 100 metri quadrati che attraverso il volto delse, morto in un incidente stradale a Roma nel 1981, evidenzia il contrasto tra chi vuole lae chi, invece, fomenta ladi, infatti, sono raffigurate un’esplosione atomica, nella parte in bianco e nero. e la bandiera della, nella parte a colori. Come fa sempre per tutte le sue ...

