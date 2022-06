Idee sparse per bocconi d’autore (Di giovedì 2 giugno 2022) Felter alle Rose, Salò Dopo la lunghissima esperienza alberghiera sul lago di Garda, Matteo Felter torna nella natia Salò per un progetto che lo rappresenta in pieno e rende giustizia alla sua cucina di sostanza, di gusto e di piacevolezza. La più antica trattoria della cittadina lacustre diventa luogo di design da vivere con grande rilassatezza, e nel piatto ritroviamo tutta la bellezza delle cose fatte con cura, con prodotti scelti con intelligenza e con il desiderio sincero di far star bene gli ospiti seduti a tavola. Carrello dei formaggi e dei dolci a chiudere un menu piacione, esattamente come lo chef che l’ha pensato per coccolarci. Indirizzo del cuore e del palato, per viaggiatori gourmet che si sono stancati di sperimentazione e vogliono tornare alla sostanza, ma fatta magistralmente. Novo Osteria, Fornovo Val di Taro Daniele Lunghi è sempre stato uno chef di grande tecnica e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 giugno 2022) Felter alle Rose, Salò Dopo la lunghissima esperienza alberghiera sul lago di Garda, Matteo Felter torna nella natia Salò per un progetto che lo rappresenta in pieno e rende giustizia alla sua cucina di sostanza, di gusto e di piacevolezza. La più antica trattoria della cittadina lacustre diventa luogo di design da vivere con grande rilassatezza, e nel piatto ritroviamo tutta la bellezza delle cose fatte con cura, con prodotti scelti con intelligenza e con il desiderio sincero di far star bene gli ospiti seduti a tavola. Carrello dei formaggi e dei dolci a chiudere un menu piacione, esattamente come lo chef che l’ha pensato per coccolarci. Indirizzo del cuore e del palato, per viaggiatori gourmet che si sono stancati di sperimentazione e vogliono tornare alla sostanza, ma fatta magistralmente. Novo Osteria, Fornovo Val di Taro Daniele Lunghi è sempre stato uno chef di grande tecnica e ...

Advertising

nekosbaka : @JanfaJanf @PossibileIt dove lo vedo il programma di possibile? sul sito vedo solo un po' di idee sparse mischiate… - enfa68 : RT @blulamu: Idee sparse come petali di rosa sul selciato.?? - YvonneTeim : RT @blulamu: Idee sparse come petali di rosa sul selciato.?? - Bizzaalex : RT @blulamu: Idee sparse come petali di rosa sul selciato.?? -