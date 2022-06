Giubileo della regina, dove erano Meghan Markle e Harry durante il Trooping the Colour (Di giovedì 2 giugno 2022) Il principe Harry e la moglie Meghan Markle Londra, 2 giugno 2022 - Il Trooping the Colour ha dato il via alle celebrazioni per il Giubileo di platino della regina Elisabetta . Quest'anno la sovrana ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Il principee la moglieLondra, 2 giugno 2022 - Iltheha dato il via alle celebrazioni per ildi platinoElisabetta . Quest'anno la sovrana ...

Advertising

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Agenzia_Ansa : DIRETTA | È entrata nella fase clou il corteo di Trooping the Colour che suggella a Londra, all'ombra di Buckingham… - RaiNews : Il Regno Unito celebra il Giubileo di Platino per i 70 anni di Elisabetta II sul trono, un traguardo senza preceden… - Noname63840335 : RT @legavergona: #2giugno Nel giorno della #FestaDellaRepubblicaItaliana, la RAI non trova meglio da fare che trasmettere in diretta sulla… - fcovone : @Camillamariani4 Partecipi alla festa per il giubileo della regina Elisabetta? Lo chiedo perché il colore dell'abit… -