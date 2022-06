Fa una doccia e finisce in rianimazione in ospedale: cosa è successo dentro il box mentre si lavava (Di giovedì 2 giugno 2022) Una scossa elettrica lo ha folgorato mentre faceva la doccia e ha provocato così un arresto cardiaco in un ragazzo di 13 anni: è successo in un'abitazione di campagna nella zona di Casarano in provincia di Lecce. Subito dopo l'incidente domestico, che sarebbe avvenuto all'ora di pranzo, attorno alle 13, l'adolescente è stato trasportato all'ospedale Francesco Ferrari, dove adesso sarebbe ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni, come riporta Leggo, sarebbero apparse critiche fin da subito vista la probabile elettrocuzione (scarica accidentale di corrente elettrica). Al momento i medici starebbero monitorando le sue condizioni cliniche. E allo stesso tempo sarebbero in corso delle indagini per capire bene cosa sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Una scossa elettrica lo ha folgoratofaceva lae ha provocato così un arresto cardiaco in un ragazzo di 13 anni: èin un'abitazione di campagna nella zona di Casarano in provincia di Lecce. Subito dopo l'incidente domestico, che sarebbe avvenuto all'ora di pranzo, attorno alle 13, l'adolescente è stato trasportato all'Francesco Ferrari, dove adesso sarebbe ricoverato in prognosi riservata nel reparto di. Le sue condizioni, come riporta Leggo, sarebbero apparse critiche fin da subito vista la probabile elettrocuzione (scarica accidentale di corrente elettrica). Al momento i medici starebbero monitorando le sue condizioni cliniche. E allo stesso tempo sarebbero in corso delle indagini per capire benesia ...

Advertising

fanpage : Una scarica elettrica l'ha colpito in pieno mentre faceva la doccia: un ragazzino di 13 anni è ricoverato in rianim… - frankgabbani : Dicono che una bella doccia fredda sia un modo perfetto per cominciare la giornata… E dato che tra UN MESE esatto i… - iamviola_ : @about_raffaela Amo una doccia gelata che mi è piovuta addosso… Cose mie. ???? - Frankf1842 : RT @fanpage: Una scarica elettrica l'ha colpito in pieno mentre faceva la doccia: un ragazzino di 13 anni è ricoverato in rianimazione http… - una_di_Genova : RT @dvdtss_: la doccia si fa calda anche in estate. -