Diablo Immortal disponibile per smartphone: ecco dove scaricarlo per iOS e Android (Di giovedì 2 giugno 2022) Diablo Immortal, il nuovo titolo del franchise disponibile per smartphone iOS e Android, è ora disponibile al download. L’uscita, fissata per oggi, sta catalizzando l’attenzione degli appassionati al genere. Scopriamo insieme cos’ha in serbo Blizzard per gli utenti mobile. Diablo Immortal – 2622 www.computermagazine.itDiablo Immortal, l’ultima iterazione di Blizzard per quanto riguarda il brand, è disponibile al download per smartphone. La nuova avventura esce ufficialmente oggi, ma già ieri molti utenti hanno confermato di essere stati in grado di effettuare il download con ben 24 ore di anticipo. Day-one rotto quindi, con evidente gioia per i milioni di appassionati al genere, che ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 2 giugno 2022), il nuovo titolo del franchiseperiOS e, è oraal download. L’uscita, fissata per oggi, sta catalizzando l’attenzione degli appassionati al genere. Scopriamo insieme cos’ha in serbo Blizzard per gli utenti mobile.– 2622 www.computermagazine.it, l’ultima iterazione di Blizzard per quanto riguarda il brand, èal download per. La nuova avventura esce ufficialmente oggi, ma già ieri molti utenti hanno confermato di essere stati in grado di effettuare il download con ben 24 ore di anticipo. Day-one rotto quindi, con evidente gioia per i milioni di appassionati al genere, che ...

