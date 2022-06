Dal 30 giugno multe salate per moltissimi negozi in Italia: cosa succede (Di giovedì 2 giugno 2022) Con l’entrata in vigore della nuova legge, sono moltissimi i negozi in Italia che dal 30 giugno rischiano multe molto salate. Lo stato è pronto a multare diversi esercizi commerciali con l’entrata in vigore della nuova legge. Andiamo quindi a vedere chi da prossimo 30 giugno rischia di ricevere una pesante sanzione amministrativi: tutti i dettagli. La sanzione amministrativa per tutti questi negozi (Via WebSource)Dal prossimo 30 giugno partiranno le sanzioni POS per chi rifiuta i pagamenti con carte e bancomat. Infatti questa è una delle tante novità previste dal decreto per l’attuazione del PNRR approvato in Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022. Questo infatti anticipa l’entrata in vigore della doppia multa per ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 2 giugno 2022) Con l’entrata in vigore della nuova legge, sonoinche dal 30rischianomolto. Lo stato è pronto a multare diversi esercizi commerciali con l’entrata in vigore della nuova legge. Andiamo quindi a vedere chi da prossimo 30rischia di ricevere una pesante sanzione amministrativi: tutti i dettagli. La sanzione amministrativa per tutti questi(Via WebSource)Dal prossimo 30partiranno le sanzioni POS per chi rifiuta i pagamenti con carte e bancomat. Infatti questa è una delle tante novità previste dal decreto per l’attuazione del PNRR approvato in Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022. Questo infatti anticipa l’entrata in vigore della doppia multa per ...

