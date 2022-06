Come ti racconto il futuro del cibo (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Osservatorio Sonda è una startup che si occupa di ricerca e consulenza nei settori Food&Beverage e Hospitality che comprende ristorazione commerciale e collettiva, industria alimentare, trend nei consumi. Attraverso la ricerca dei trend e l’analisi dei dati, la sonda fotografa il mercato per Come si presenta oggi e traccia una analisi dei possibili scenari futuri. La prima di una serie di analisi, svolte intervistando un campione di cento persone (479 uomini e 521 dai 25 ai 65 anni su tutto il territorio nazionale) ha evidenziato che l’80% dei consumatori vorrebbe avere maggiori informazioni in termini di filiera sostenibile, ma anche che per un packaging compostabile o un menu ricco di cibi di stagione le persone tendenzialmente sono disposte a corrispondere un prezzo più alto. Non sorprende, leggendo i risultati del monitor condotto con questa interessante ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Osservatorio Sonda è una startup che si occupa di ricerca e consulenza nei settori Food&Beverage e Hospitality che comprende ristorazione commerciale e collettiva, industria alimentare, trend nei consumi. Attraverso la ricerca dei trend e l’analisi dei dati, la sonda fotografa il mercato persi presenta oggi e traccia una analisi dei possibili scenari futuri. La prima di una serie di analisi, svolte intervistando un campione di cento persone (479 uomini e 521 dai 25 ai 65 anni su tutto il territorio nazionale) ha evidenziato che l’80% dei consumatori vorrebbe avere maggiori informazioni in termini di filiera sostenibile, ma anche che per un packaging compostabile o un menu ricco di cibi di stagione le persone tendenzialmente sono disposte a corrispondere un prezzo più alto. Non sorprende, leggendo i risultati del monitor condotto con questa interessante ...

