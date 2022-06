Bimbo di quattro anni muore in mare davanti ai genitori

Advertising

Undi, Brian Puccio, è morto annegato a Termini Imerese. Il piccolo si trovava nella spiaggia dell'agglomerato industriale insieme alla famiglia, non distante dalla centrale Enel e dall'ex ...Un bambino dianni è annegato nel mare di Termini Imerese. La famiglia si trovava al mare nei pressi dell'agglomerato industriale. Tutto è successo in pochi minuti. I genitori hanno visto il bambino ...Dramma in spiaggia oggi nella zona di Termini Imerese (Palermo), dove un bimbo di 4 anni è annegato. Il piccolo Brian, che era con i genitori, giocava in acqua con alcuni amichetti quando qualcuno ha ...TERMINI IMERESE – Un bambino di 4 anni di Palermo è annegato nel mare della zona industriale di Termini Imerese. Era andato in spiaggia con i genitori che a un certo punto lo hanno visto galleggiare i ...