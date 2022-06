Viridiana Rotondi, morta la runner travolta dal suv pirata: aveva 47 anni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ce l'ha fatta Viridiana Rotondi la runner 47enne di Roma travolta da un suv domenica mattina a Cori , in provincia di Latina. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. La notizia della morte ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ce l'ha fattala47enne di Romada un suv domenica mattina a Cori , in provincia di Latina. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. La notizia della morte ...

