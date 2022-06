Variante Omicron | a che punto è il vaccino Biontech

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono attesi “nelle prossime settimane” i risultati degli studi clinici condotti per valutare l’efficacia e la sicurezza dei vaccini anti-Covid progettati dacontro le variantidel coronavirus Sars-CoV-2. Lo ha comunicato oggi la società tedesca. Se i dati saranno positivi, i colloqui con gli enti regolatori saranno avviati subito dopo, ha sottolineato durante un incontro online il Ceo di, Ugur Sahin. L’amministratore delegato ha evidenziato che il successo delCovid-19 sviluppato insieme all’americana Pfizer ha trasformato l’azienda in una “centrale elettrica dell’immunoterapia”, aprendo la strada alla ricerca su prodotti contro altre malattie infettive e contro il cancro. Farmaci che potrebbero essere disponibili entro 3-5 anni, stima il gruppo. La tecnologia ...

