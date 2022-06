Uomini e Donne, c’è la scelta di Veronica: accadrà in quest’ultima puntata (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oggi andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Grande protagonista Veronica che farà la sua scelta: le anticipazioni. Tutto pronto per l’ultimo appuntamento stagionale in compagnia di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Luca sarà il turno di Veronica, che comunicherà con chi uscire dalla trasmissione. La tronista all’interno della trasmissione (Via Screenshot)Ci siamo, finalmente oggi andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, con Maria De Filippi che saluterà l’appassionato pubblico di Canale 5. Andrà quindi in onda l’ultima registrazione stagionale, con il dating show che anche quest anno è stato segnato da pandemia e ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oggi andrà in onda l’ultimadi questa stagione di. Grande protagonistache farà la sua: le anticipazioni. Tutto pronto per l’ultimo appuntamento stagionale in compagnia di. Dopo ladi Luca sarà il turno di, che comunicherà con chi uscire dalla trasmissione. La tronista all’interno della trasmissione (Via Screenshot)Ci siamo, finalmente oggi andrà in onda l’ultimastagionale di, con Maria De Filippi che saluterà l’appassionato pubblico di Canale 5. Andrà quindi in onda l’ultima registrazione stagionale, con il dating show che anche quest anno è stato segnato da pandemia e ...

