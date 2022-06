Una biblioteca al parco: a giugno proseguono le letture animate, i laboratori creativi e le attività outdoor per tutta la famiglia (Di mercoledì 1 giugno 2022) ... info.bassani@comune.fe.it. PROGRAMMA: - Mercoledì 1 e mercoledì 8 g iugno 2022 , o re 16.45 La ... ore 16.45 Io leggo e tu? A partire dai 4 anni Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce ... Leggi su emiliaromagnanews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) ... info.bassani@comune.fe.it. PROGRAMMA: - Mercoledì 1 e mercoledì 8 g iugno 2022 , o re 16.45 La ... ore 16.45 Io leggo e tu? A partire dai 4 anni Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce ...

Pubblicità

MiC_Italia : #Biblioteche, @dariofrance: «Quella della Biblioteca Girolamini è una storia di riscatto e di giustizia che parte d… - suitetti : RT @HoaraBorselli: Docente non vaccinato: in una scuola può insegnare, in un'altra no, è relegato in una stanza a fare nulla. «Ho chiesto d… - SalaGaia : RT @HoaraBorselli: Docente non vaccinato: in una scuola può insegnare, in un'altra no, è relegato in una stanza a fare nulla. «Ho chiesto d… - _antoniobraccio : RT @LaVeritaWeb: David Carrer ha un certificato di guarigione dal Covid: in un istituto può ancora insegnare, nel secondo è relegato in una… - zevunderskin : RT @HoaraBorselli: Docente non vaccinato: in una scuola può insegnare, in un'altra no, è relegato in una stanza a fare nulla. «Ho chiesto d… -