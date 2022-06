Tour mondiale e nuovi progetti di Luca Aquino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl trombettista Luca Aquino, appena rientrato dal Tour in Croazia, annuncia la sua nuova registrazione in Siria e Giordania. I primi di giugno suonerà ad Ascoli, Milano e Treviso, per poi partire per il Medio Oriente. “Dopo cinque anni – afferma il jazzista – ritorno a registrare in quei posti stupendi, con un nuovo progetto che verrà pubblicato nel 2024. A breve invece sarà pubblicato un album che realizzai nel 2017 sul confine israelo-giordano, nel sito archeologico di Umm Qais, sito collinare di rovine ben conservate della città greco-romana di Gadara, con una vista spettacolare sul lago di Tiberiade e su Siria, Giordania, Israele e Territori Palestinesi. Registrai l’album con un’orchestra composta da musicisti provenienti dall’Iraq, Siria, Giordania, Inghilterra e Italia”. Aquino suonerà poi a Umbria Jazz, a Roccella ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl trombettistaAquino, appena rientrato dalin Croazia, annuncia la sua nuova registrazione in Siria e Giordania. I primi di giugno suonerà ad Ascoli, Milano e Treviso, per poi partire per il Medio Oriente. “Dopo cinque anni – afferma il jazzista – ritorno a registrare in quei posti stupendi, con un nuovo progetto che verrà pubblicato nel 2024. A breve invece sarà pubblicato un album che realizzai nel 2017 sul confine israelo-giordano, nel sito archeologico di Umm Qais, sito collinare di rovine ben conservate della città greco-romana di Gadara, con una vista spettacolare sul lago di Tiberiade e su Siria, Giordania, Israele e Territori Palestinesi. Registrai l’album con un’orchestra composta da musicisti provenienti dall’Iraq, Siria, Giordania, Inghilterra e Italia”. Aquino suonerà poi a Umbria Jazz, a Roccella ...

