Si spezza la propaganda ucraina. Zelensky licenzia Denisova: come un dittatore (Di mercoledì 1 giugno 2022) La commissaria per i diritti umani dell'ucraina, Lyudmila Denisova, è stata sfiduciata dal suo incarico con 234 voti a favore nella votazione andata in scena nel Parlamento di Kiev ha sfiduciato. A spiegare le ragioni di tale scelta è Pavel Frolov, parlamentare del partito del presidente ‘Servitore del popolo', che ha denunciato il “sistematico inadempimento dei suoi poteri di organizzare corridoi umanitari, di proteggere e scambiare prigionieri, di opporsi alla deportazione di persone e bambini dai territori occupati e di altre attività per i diritti umani, incomprensibile concentrazione su numerosi dettagli di crimini sessuali commessi in modo innaturale e stupri di bambini nei territori occupati, che non sono stati dimostrati con prove e che hanno solo danneggiato solo l'ucraina”. Inoltre Frolov ha sottolineato che per molto tempo, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) La commissaria per i diritti umani dell', Lyudmila, è stata sfiduciata dal suo incarico con 234 voti a favore nella votazione andata in scena nel Parlamento di Kiev ha sfiduciato. A spiegare le ragioni di tale scelta è Pavel Frolov, parlamentare del partito del presidente ‘Servitore del popolo', che ha denunciato il “sistematico inadempimento dei suoi poteri di organizzare corridoi umanitari, di proteggere e scambiare prigionieri, di opporsi alla deportazione di persone e bambini dai territori occupati e di altre attività per i diritti umani, incomprensibile concentrazione su numerosi dettagli di crimini sessuali commessi in modo innaturale e stupri di bambini nei territori occupati, che non sono stati dimostrati con prove e che hanno solo danneggiato solo l'”. Inoltre Frolov ha sottolineato che per molto tempo, ...

