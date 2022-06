Russia | esercitazione delle forze nucleari a nord di Mosca

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ in corso un’russe nella provincia di Ivanovo, aest di. Lo riporta l’agenzia Interfax citando il ministero della Difesa russa. Circa un migliaio di militari partecipano alle manovre con un centinaio di veicoli, compresi i lanciatori dei missili balistici intercontinentali Yars. La notizia è arrivata poco dopo che Joe Biden ha annunciato il nuovo pacchetto di assistenza militare a Kiev che comprende anche missili a medio raggio. Gli Stati Uniti infatti invieranno all’Ucraina il sistema missilistico noto come Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) in grado di lanciare missili con una gittata di circa 80 chilometri, a confermarlo fonti della Difesa americana dopo l’annuncio di Biden, riporta la Cnn. Si tratta ...

