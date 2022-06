Roma, si ribalta con l'auto: morta 35enne, grave la figlia di 15 anni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un morto e cinque feriti di cui due gravi. È il bilancio dell' incidente stradale avvenuto questa notte a Roma in via di Boccea e che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli. La vittima è una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un morto e cinque feriti di cui due gravi. È il bilancio dell' incidente stradale avvenuto questa notte ain via di Boccea e che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli. La vittima è una ...

Advertising

leggoit : #Roma Si ribalta con l'auto: #morta 35enne, grave la figlia di 15 anni - occhio_notizie : L'incidente avvenuto nella notte in via di Boccea - radioromait : Roma, auto si ribalta dopo incidente: morta 35enne, grave la figlia 15enne - romalifenews : Lo scontro violento che ha visto coinvolte tre auto è avvenuto questa notte in via Boccea #Roma #1giugno - siamo_la_Roma : ?? Fuori tutti, per scelta o per rinuncia, per sfinimento o sorpresa ?? La #Roma ribalta il centrocampo, su input di… -