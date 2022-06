Roma, ancora incendi: prende fuoco un’attività commerciale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma. Prima l’intenso odore di fumo, poi le fiamme che hanno iniziato a propagarsi velocemente all’interno dell’immobile. Intervento provvidenziale in via dei Condotti Nella mattina di oggi, mercoledì primo giugno, intorno alle 9.00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Condotti/angolo largo C. Coldoni, per un incendio innescatosi all’interno di un’attività commerciale della zona (Max & Co.). Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Leggi anche: Roma, spaventoso incendio, 8 ettari di terreno in fumo: fiamme spente dopo ore, evacuate le case Pericolo sventato L’intervento è stato rapido ed efficace, e le tempestive manovre dei soccorritori hanno evitato il propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto i soli locali del pian terreno (superficie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022). Prima l’intenso odore di fumo, poi le fiamme che hanno iniziato a propagarsi velocemente all’interno dell’immobile. Intervento provvidenziale in via dei Condotti Nella mattina di oggi, mercoledì primo giugno, intorno alle 9.00, i Vigili delsono intervenuti in via dei Condotti/angolo largo C. Coldoni, per uno innescatosi all’interno didella zona (Max & Co.). Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Leggi anche:, spaventosoo, 8 ettari di terreno in fumo: fiamme spente dopo ore, evacuate le case Pericolo sventato L’intervento è stato rapido ed efficace, e le tempestive manovre dei soccorritori hanno evitato il propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto i soli locali del pian terreno (superficie ...

