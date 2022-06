Razzismo, i tifosi del Cska lanciano banane ai giocatori: Pardew lascia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il tecnico ha lasciato la guida tecnica del Cska Sofia con effetto immediato a causa del comportamento razzista di alcuni tifosi Leggi su golssip (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il tecnico hato la guida tecnica delSofia con effetto immediato a causa del comportamento razzista di alcuni

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Razzismo:tifosi Cska lanciano banane a giocatori, tecnico lascia Pardew: 'azioni supporter in match contro Botev non accettabili' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAZZISMO - Tifosi del CSKA Sofia lanciano banane in campo, l'allenatore si dimette - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAZZISMO - Tifosi del CSKA Sofia lanciano banane in campo, l'allenatore si dimette - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAZZISMO - Tifosi del CSKA Sofia lanciano banane in campo, l'allenatore si dimette - apetrazzuolo : RAZZISMO - Tifosi del CSKA Sofia lanciano banane in campo, l'allenatore si dimette -