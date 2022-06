Previsioni meteo, 1 italiano su 3 ha più di un’app (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Secondo una ricerca Doxa-iLmeteo.it, per quasi il 70% degli italiani guardare le Previsioni meteorologiche è un’attività quotidiana e il digitale ha rivoluzionato questa abitudine, tanto che 1 italiano su 3 utilizza più di un’app meteo per confrontare o avere una maggiore sicurezza sulle Previsioni di cui ha bisogno. Insomma, sapere che tempo farà è una necessità ormai essenziale, soprattutto nell’organizzazione dei weekend e delle vacanze. Per ridurre l’incertezza e la variabilità, già da tempo i principali centri di ricerca ritengono utile eseguire Previsioni multi-modello, incrociando diversi modelli fisico-matematici per generare una Previsioni più attendibile rispetto a un approccio basato su un unico modello. Con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Secondo una ricerca Doxa-iL.it, per quasi il 70% degli italiani guardare lerologiche è un’attività quotidiana e il digitale ha rivoluzionato questa abitudine, tanto che 1su 3 utilizza più diper confrontare o avere una maggiore sicurezza sulledi cui ha bisogno. Insomma, sapere che tempo farà è una necessità ormai essenziale, soprattutto nell’organizzazione dei weekend e delle vacanze. Per ridurre l’incertezza e la variabilità, già da tempo i principali centri di ricerca ritengono utile eseguiremulti-modello, incrociando diversi modelli fisico-matematici per generare unapiù attendibile rispetto a un approccio basato su un unico modello. Con ...

