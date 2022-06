Pogba-Juventus, la decisione in tv? I precedenti illustri | VIDEO (Di mercoledì 1 giugno 2022) Paul Pogba, centrocampista francese, potrebbe tornare alla Juventus dopo gli anni trascorsi al Manchester United. E potrebbe annunciare il tutto in un documentario, 'Pogmentary', che sarà disponibile dal prossimo 17 giugno su Prime VIDEO ... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 1 giugno 2022) Paul, centrocampista francese, potrebbe tornare alladopo gli anni trascorsi al Manchester United. E potrebbe annunciare il tutto in un documentario, 'Pogmentary', che sarà disponibile dal prossimo 17 giugno su Prime...

Advertising

repubblica : Pogba ha detto sì alla Juve, ecco a quanto ha rinunciato per tornare in bianconero [di Domenico Marchese] - DiMarzio : #Calciomercato | Il @ManUtd annuncia la partenza di #Pogba: la #Juventus lo aspetta. La situazione - Gazzetta_it : Juve, quelli in pole position: ore decisive per Pogba, si avvicina Di Maria - sprat0 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @ManUtd annuncia la partenza di #Pogba: la #Juventus lo aspetta. La situazione - emiscouting : Del suo andamento si può discutere (e lo faremo).. ma 'non ce la fa più', non so ???????????? -