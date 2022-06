Advertising

Italpress : Piaggio MP3 si rinnova e debutta online con prebooking dedicato - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Piaggio Mp3, si rinnova lo scooter a tre ruote più venduto) è stato pubblicato su Mot… - sole24ore : Piaggio rinnova il tre ruote MP3 e porta i sistemi ARAS a bordo - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Piaggio Mp3, si rinnova lo scooter a tre ruote più venduto) è stato pubblicato sul si… - AnsaToscana : Piaggio MP3, il precursore dei tre ruote si è rinnovato. Nuovo design d'ispirazione automobilistica e tanta tecnolo… -

Se nel 2006 è stato il primo scooter a tre ruote al mondo, perè tempo di tornare in una veste completamente rinnovata. Precursore di un segmento di veicoli pensati alla mobilità soprattutto urbana, ma non solo, il nuovosi ripresenta in scena con ...DESIGN Dal punto di vista stilistico il nuovosegna un taglio netto col passato: il frontale, più ampio e protettivo, è stato totalmente ridisegnato ed è caratterizzato da un nuovo gruppo ...MILANO (ITALPRESS) – Piaggio MP3 debutta online su Piaggio.com in una veste completamente rinnovata. Il design è ora più sportivo e ancora più orientato al mondo automobilistico, mentre l’innovativo ...Piaggio MP3, il primo scooter a tre ruote al mondo, il veicolo che nel 2006 ha rivoluzionato la mobilità urbana e metropolitana inventando un nuovo segmento di cui è tuttora leader indiscusso, debutta ...