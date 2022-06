Papa Francesco sulla sedia a rotelle per il dolore al ginocchio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il dolore al ginocchio ha costretto Papa Francesco alla sedia a rotelle. Nei suoi spostamenti, Sua Santità si fa aiutare perchè pare che con le sue gambe non riesca più a raggiungere i luoghi prefissati. Le sue condizioni sembrano stabili, ma gli acciacchi sono lampanti. I fedeli nel frattempo fanno il tifo per lui e sperano che possa riprendersi al più presto. Il Papa è entrato nel cuore di tutti. (Continua dopo la foto…) Le condizioni di Papa Francesco Da qualche settimana Papa Francesco è su una sedia a rotelle. Il problema al ginocchio ha costretto il Pontefice a farsi accompagnare durante le sue uscite pubbliche. Spesso c’è un aiutante che ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilalha costrettoalla. Nei suoi spostamenti, Sua Santità si fa aiutare perchè pare che con le sue gambe non riesca più a raggiungere i luoghi prefissati. Le sue condizioni sembrano stabili, ma gli acciacchi sono lampanti. I fedeli nel frattempo fanno il tifo per lui e sperano che possa riprendersi al più presto. Ilè entrato nel cuore di tutti. (Continua dopo la foto…) Le condizioni diDa qualche settimanaè su una. Il problema alha costretto il Pontefice a farsi accompagnare durante le sue uscite pubbliche. Spesso c’è un aiutante che ...

