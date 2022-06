Napoli, nuovo attacco con l’acido: ferita una 52enne da due donne in auto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite. Tutto guaribile in 15 giorni. Questa volta si è concluso senza danni permanenti l’agguato con l’acido che si è verificato a Torre del Greco, in provincia di Napoli a pochi giorni da quello che ha colpito due sorelle nel centro storico del capoluogo campano. La vittima è una donna di 52 anni. Stava passeggiando per strada quando si è avvicinata un’automobile con a bordo due donne, entrambe avevano il volto coperto da una mascherina chirurgica. La vittima è stata attirata verso il veicolo dalla richiesta della conducente. Appena è arrivata vicino all’abitacolo, la donna che si trovava sul sedile del passeggero le ha scagliato addosso del liquido urticante. Secondo l’agenzia stampa Ansa, tutto si sarebbe verificato nella mattinata di ieri ma la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite. Tutto guaribile in 15 giorni. Questa volta si è concluso senza danni permanenti l’agguato conche si è verificato a Torre del Greco, in provincia dia pochi giorni da quello che ha colpito due sorelle nel centro storico del capoluogo campano. La vittima è una donna di 52 anni. Stava passeggiando per strada quando si è avvicinata un’mobile con a bordo due, entrambe avevano il volto coperto da una mascherina chirurgica. La vittima è stata attirata verso il veicolo dalla richiesta della conducente. Appena è arrivata vicino all’abitacolo, la donna che si trovava sul sedile del passeggero le ha scagliato addosso del liquido urticante. Secondo l’agenzia stampa Ansa, tutto si sarebbe verificato nella mattinata di ieri ma la ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Mertens avrà un nuovo contatto con il #Napoli entro questa settimana. In caso di non accordo (quindi prudenza e pr… - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: manca solo annuncio. #Deulofeu, altri contatti. #Mertens: atteso nuovo vertice - infoitinterno : Nuovo raid con l’acido in provincia di Napoli, ferita una donna - Andrencr : RT @Karim59296126: ++ UFFICIALE ++ Scamacca nuovo calciatore del Napoli #ItaliaArgentina - DomPepeLiberato : RT @Karim59296126: ++ UFFICIALE ++ Scamacca nuovo calciatore del Napoli #ItaliaArgentina -

Napoli, l'agente di Zerbin: "E' carico e convinto di poter rimanere" ASCOLTA Furio Valcareggi ha parlato del futuro del suo assistito Alessio Zerbin, giovane talento di rientro in casa Napoli Ai microfoni di Radio Punto Nuovo Furio Valcareggi ha parlato di Alessio Zerbin, giovane talento del Napoli. LE PAROLE - "A Napoli c'è sempre stato scetticismo nei confronti di Alessio, ma i ... Nuovo blitz con acido nel Napoletano, vittima una 52enne ... che a causa di questo gesto - assai simile nella dinamica ma fortunatamente non nelle conseguenze a quello verificatosi a Napoli - ha riportato, come da referto medico, una ''dermatite da caustici ... La Repubblica Nuovo raid con l’acido in provincia di Napoli, ferita una donna Ieri sera una donna di 52 anni di Torre del Greco è andata presso la caserma dei carabinieri del posto per denunciare che in mattinata mentre stava camminando in via Vittorio Veneto era stata avvicina ... Al via Acea Innovation Tour, tra tecnologia e sostenibilità Dopo Terni sarà la volta di Napoli e poi Roma. Un momento di confronto sui nuovi scenari e le sfide del futuro, quello promosso dalla multiutility, tra esperti dei settori idrico, energetico e ... ASCOLTA Furio Valcareggi ha parlato del futuro del suo assistito Alessio Zerbin, giovane talento di rientro in casaAi microfoni di Radio PuntoFurio Valcareggi ha parlato di Alessio Zerbin, giovane talento del. LE PAROLE - "Ac'è sempre stato scetticismo nei confronti di Alessio, ma i ...... che a causa di questo gesto - assai simile nella dinamica ma fortunatamente non nelle conseguenze a quello verificatosi a- ha riportato, come da referto medico, una ''dermatite da caustici ... Napoli, nuovo blitz con l'acido: ferita una donna Ieri sera una donna di 52 anni di Torre del Greco è andata presso la caserma dei carabinieri del posto per denunciare che in mattinata mentre stava camminando in via Vittorio Veneto era stata avvicina ...Dopo Terni sarà la volta di Napoli e poi Roma. Un momento di confronto sui nuovi scenari e le sfide del futuro, quello promosso dalla multiutility, tra esperti dei settori idrico, energetico e ...