Napoli | il prefetto chiede rinforzi per l’estate | Stiamo aspettando i contingenti della polizia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “Abbiamo avuto una prima tranche diestivi, ma neremo altri perchée l’hinterland richiedono una maggiorazione. Ho incontrato anche i sindaci dei comuni costieri che mi hanno fatto la stessa richiesta”. Così ildi, Claudio Palomba, a margineriunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica dopo gli episodi che si sono verificati in città. Circa 90 le unità già arrivate: “Mentre abbiamo avuto risposte per carabinieri e finanza,per quanto riguarda i– ha aggiunto il– ma considerando anche Ischia, Capri e Procida capitalecultura, c’è necessita di ulteriori ...

Advertising

donkeynapoli : @anperillo Sul tavolo di Prefetto e Questore va fatto presente che Napoli non è da Meno a Milano e Roma e il person… - gazzettanapoli : Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha concordato con il prefetto, Claudio Palomba, la convocazione immediata d… - rinoteodoro : #Napolidavivere; Tra scooter stese spaccio acido degrado #camorra !! Che fa il Sindaco ed il Prefetto: si riunisco… - immadeangelis : @mattinodinapoli Allora esiste un prefetto a Napoli! - ninobagala : Napoli violenta, il prefetto Palomba: 'Sicurezza non è solo legge e ordi... -

Il piano sociale "Serve un piano sociale cha parta dalle famiglie, dalla scuole e che non focalizzi l'attenzione solo sulle forze dell'ordine - aggiunge il-.ha bisogno di interventi ...... bisognerebbe parlare con i diretti interessati perché così si fa " ha detto Vincenzo, visibilmente infastidito dalla querelle " Con ilho sempre avuto un rapporto cordiale, suonano ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Questa mattina, 1° giugno, in Prefettura la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato per i numerosi casi ...Don Luigi Merola, prete noto per il suo impegno anticamorra e fondatore della fondazione «A Voce de Creature», è tra le personalità che riceveranno il titolo di ...