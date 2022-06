Milan: incontro in mattinata tra Cardinale e De Siervo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra gli incontri della nuova proprietà del Milan, in mattinata c’è stato l’incontro con l’amministratore delegato della Lega Serie A È il giorno dell’ufficialità del cambio di proprietà del Milan. Questa mattina Cardinale ha incontrato l’ad della Lega De Siervo. Lo riferisce gazzetta.it che spiega che si è trattato di un colloquio informale tra i due che ha permesso al numero uno di RedBird una prima presa di contatto con il calcio italiano anche a livello istituzionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra gli incontri della nuova proprietà del, inc’è stato l’con l’amministratore delegato della Lega Serie A È il giorno dell’ufficialità del cambio di proprietà del. Questa mattinaha incontrato l’ad della Lega De. Lo riferisce gazzetta.it che spiega che si è trattato di un colloquio informale tra i due che ha permesso al numero uno di RedBird una prima presa di contatto con il calcio italiano anche a livello istituzionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@acmilan-Cardinale, incontro in corso a Milano con i vertici rossoneri - PietroMazzara : ?? CESSIONE #MILAN ?? Avvenuto il signing tra #RedBird e #Elliott. Tra oggi e domani l’annuncio ufficiale e il via a… - cmdotcom : #Milan , ecco Gerry Cardinale: prime immagini del numero di #RedBird , incontro con Scaroni e Gazidis - BencivengaPierf : RT @LucaManinetti: ??Terminato incontro tra #Gazidis, #Scaroni e #Cardinale al Four Season di Milano. Il #Milan è di #RedBird. Elliott avrà… - CalcioNews24 : Milan: incontro in mattinata tra Cardinale e De Siervo -