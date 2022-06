Materiale pedopornografico | Don Nicola De Blasio condannato a 3 anni e 6 mesi

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ di 3e 6la condanna decisa dal Tribunale di Napoli, dove si è svolta l’udienza sul rito abbreviato per donDe, l’ex parroco della Chiesa di San Modesto e direttore della Caritas diocesana di Benevento, accusato di detenzione di. La scelta del rito abbreviata è stata portata in tribunale lo scorso 3 aprile dagli avvocati Massimiliano Cornacchione e Vincenzo Sguera, ed è stata accettata dal giudice competente. Il parroco di Benevento ed ex direttore della Caritas diocesana, fu arrestato nel novembre scorso per ordine della procura di Torino, che arrivò a individuare il sacerdote nell’ambito di un’altra inchiesta; dai pm torinesi, gli atti d’inchiesta vennero inviati poi al tribunale di Napoli. Nel suo ...

anteprima24 : ** Materiale pedopornografico, Don Nicola De Blasio condannato a 3 anni ... ** - Blood4Opera : RT @il_Mitte: La vittima più giovane aveva appena un mese. Il capo della polizia di Colonia: 'Mai vista una simile brutalità'. #Germania #… - il_Mitte : La vittima più giovane aveva appena un mese. Il capo della polizia di Colonia: 'Mai vista una simile brutalità'.… - NadiaAm93073906 : RT @SoleInvitto: STA USCENDO LA VERITÀ GERMANIA ?? Abuso brutale sui bambini! Video di 40 minuti. 73 sospetti in 14 stati federali milioni… - Mia37284504 : RT @SoleInvitto: STA USCENDO LA VERITÀ GERMANIA ?? Abuso brutale sui bambini! Video di 40 minuti. 73 sospetti in 14 stati federali milioni… -

il Mitte

...Il rilevamento dei contenuti su Internet e la tutela dei minori online Le coraggiose proposte avanzate dalla Commissione europea per tenere sotto controllo la diffusione di...Chiuse le indagini per prostituzione minorile e detenzione dia carico di un ex sacerdote già condannato per abuso su minori. L'uomo era stato notato due anni fa a Ponte San Giovanni passeggiare con due ragazzini tenuti per mano vicino ... Materiale pedopornografico e abusi su minori: un arresto nel Nord Reno-Westfalia. Gli inquirenti "brutalità mai vista" L'uomo arrestato conservava 32 terabite di materiale pedopornografico sul pc. La vittima più giovane aveva appena un mese di età.Un arresto in flagranza di reato e numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file pedopornografici sequestrati: questo è il bilancio dell’attività di contrasto internazionale dello sfrut ...