 Marcell Jacobs salterà la gara dei 100 metri ai Golden Gala 

AGI - Marcell Jacobs non parteciperà ai 100 metri del 'Golden Gala Pietro Mennea'. Lo comunica la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Gli accertamenti effettuati nella giornata di oggi a Roma, all'Istituto di Scienza dello sport, dal campione olimpico Marcell Jacobs, successivi al problema muscolare emerso il 23 maggio scorso, hanno evidenziato che l'atleta non ha pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata la scorsa settimana. Niente Golden Gala per Marcell Jacobs Gli accertamenti odierni hanno evidenziato che il campione olimpico @crazylongjumper non ha pienamente recuperato dal problema muscolare diagnosticato la scorsa settimana@Goldengala roma @Diamond League pic.twitter.com/GcYnAEMQXQ — Atletica Italiana ...

