L’allarme cinghiali imbarazza il governo. Cingolani: «In aggiornamento i dati sugli abbattimenti» (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’allarme cinghiali imbarazza il governo. Non solo Comuni e Regioni che vivono il flagello dell’invasione degli animali selvatici responsabili anche della peste suina. “L’Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) ha reso noto che sta provvedendo ad aggiornare la banca dati relativa ai cinghiali che sono stati abbattuti nel Paese. In situazioni di caccia. Sia di selezione che di controllo”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, rispondendo a un’interrogazione parlamentare in aula a Montecitorio. Il ministro green ha informato sull’aggiornamento anche dei danni registrati nel territorio. “Attuando una revisione delle proprie stime circa la consistenza della specie che notoriamente è cresciuta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022)il. Non solo Comuni e Regioni che vivono il flagello dell’invasione degli animali selvatici responsabili anche della peste suina. “L’Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) ha reso noto che sta provvedendo ad aggiornare la bancarelativa aiche sono stati abbattuti nel Paese. In situazioni di caccia. Sia di selezione che di controllo”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto, rispondendo a un’interrogazione parlamentare in aula a Montecitorio. Il ministro green ha informato sull’anche dei danni registrati nel territorio. “Attuando una revisione delle proprie stime circa la consistenza della specie che notoriamente è cresciuta ...

