Figc, conclusa l'indagine sui cori contro la Lazio: il comportamento di Zaniolo è «grave e sconveniente»

La Figc ha chiuso l'indagine sui cori contro la Lazio intonati dai giocatori della Roma in occasione del festeggiamento per la vittoria della Conference League. Il Tempo scrive che la posizione di Nicolò Zaniolo è a rischio. "Zaniolo è accusato di aver violato l'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva (rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza) cantando, dal pullman scoperto della squadra, il coro «Lazio, Lazio vaffa… ». Un comportamento ritenuto dalla procura federale «grave e sconveniente»". Chiamata in causa anche la Roma per responsabilità oggettiva in quanto avrebbe «omesso di esercitare un preventivo potere di verifica e controllo».

