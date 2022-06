Dove vedere Belgio vs Olanda di UEFA Nations League (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 3 giugno si disputerà il match Belgio-Olanda, valido per la fase a gironi della UEFA Nations League 2022/23. In palio ci sono tre punti fondamentali per la qualificazione alle Finals di giugno 2023, quando verrà proclamata la Nazionale vincitrice del torneo. Di seguito le informazioni dettagliate su Dove vedere Belgio-Olanda di Nations League in televisione. Dove vedere Belgio-Olanda di UEFA Nations League 2022 La partita Belgio-Olanda sarà trasmessa in diretta TV il 3 giugno su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Il calcio d’inizio ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 3 giugno si disputerà il match, valido per la fase a gironi della2022/23. In palio ci sono tre punti fondamentali per la qualificazione alle Finals di giugno 2023, quando verrà proclamata la Nazionale vincitrice del torneo. Di seguito le informazioni dettagliate sudiin televisione.di2022 La partitasarà trasmessa in diretta TV il 3 giugno su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Il calcio d’inizio ...

