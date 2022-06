Disastro 5G

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Aste deserte e incentivi giudicati poco attraenti. Gli operatori di telefonia snobbano la gare per la realizzazione della nuova rete superveloce. L’obiettivo di giugno è ormai saltato e il governo non sa davvero come uscire dall’impasse. «Draghi? Non pervenuto per quanto riguarda la giustizia e la sicurezza, mi sembra solo un buon esperto di finanza». Non proprio generoso, il giudizio di Nicola Gratteri sul governo dei Migliori, sparato in prima serata su La7, la sera del 24 maggio. Ma sarebbe potuto andar peggio, se il procuratore antimafia più famoso nel mondo avesse ricordato che nella sua Calabria, di questo passo, il 5G resterà un privilegio per chi abita nelle zone pianeggianti. Lo scorso 10 maggio, è andata completamente deserta l’asta per la telefonia mobile di ultima generazione nelle aree bianche o a fallimento di mercato, nonostante fossero previsti finanziamenti pubblici ...