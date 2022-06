Davidson | Cox | Groizeleauu e Hodnett | chi sono le arbitre di Portogallo – Italia?

(Di mercoledì 1 giugno 2022)rappresenterà una svolta storica. Sarà il primo match ad essere coordinato da donne. Conosciamo meglio la squadra arbitrale. Nella storia dello sport cistati tanti momenti iconici e storici. Quello che andrà in scena allo stadio di Lisbona segnerà un grande punto di svolta. A coordinare il match internazionale trasarà un intero gruppo arbitrale femminile. Hollie, Sara Cox, Aurélie Groizeleau e Clairedestinate ad entrare nella storia. Instagram e screen YouTubeSiamo stati sempre abituati a vedere un gruppo arbitrale composto da uomini. Questa volta, per la prima volta nella storia ovale una partita maschile del Sei Nazioni vedrà il tutto gestito da un gruppo ...

