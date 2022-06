Caso Ciro Grillo, al via il dibattimento nel processo per stupro: chiamati sette carabinieri (Di mercoledì 1 giugno 2022) È cominciata a Tempio Pausania, in provincia di Sassari, l’udienza a porte chiuse del processo per violenza sessuale di gruppo su due ragazze che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, oggi tutti 22enni. A comparire davanti al collegio presieduto dal giudice Marco Contu saranno chiamati i primi 7 testimoni citati dal procuratore Gregorio Capasso: si tratta dei carabinieri che a Milano hanno raccolto la denuncia di una delle presunte vittime e dei carabinieri di Genova che hanno eseguito perquisizioni e sequestri nelle abitazioni degli imputati. Sono i primi fra i 56 testi ammessi dai giudici a dibattimento. Nell’udienza di oggi, 1 giugno, non sono presenti né gli imputati né le ragazze ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) È cominciata a Tempio Pausania, in provincia di Sassari, l’udienza a porte chiuse delper violenza sessuale di gruppo su due ragazze che vede imputatie tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, oggi tutti 22enni. A comparire davanti al collegio presieduto dal giudice Marco Contu sarannoi primi 7 testimoni citati dal procuratore Gregorio Capasso: si tratta deiche a Milano hanno raccolto la denuncia di una delle presunte vittime e deidi Genova che hanno eseguito perquisizioni e sequestri nelle abitazioni degli imputati. Sono i primi fra i 56 testi ammessi dai giudici a. Nell’udienza di oggi, 1 giugno, non sono presenti né gli imputati né le ragazze ...

