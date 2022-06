Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Carrasco se parte Leao” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Milan punta a respingere gli assalti delle big europee per Rafael Leao, ma in caso di cessione sbuca il profilo di Yannick Carrasco Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilpunta a respingere gli assalti delle big europee per Rafael, ma in caso di cessione sbuca il profilo di Yannick

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, #Origi in Italia solo la prossima settimana: le ultime - PietroMazzara : ?? CESSIONE #MILAN ?? Avvenuto il signing tra #RedBird e #Elliott. Tra oggi e domani l’annuncio ufficiale e il via a… - cmdotcom : #Milan a #RedBird: 600 milioni di euro in prestito da #Elliott con interessi al 15% - MeazzanettI : RT @cmdotcom: #Milan a #RedBird: 600 milioni di euro in prestito da #Elliott con interessi al 15% - CMercatoNews : ????Addio #Milan: Maldini pesca l'erede di #Leao dall'#AtleticoMadrid ?? -