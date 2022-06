Assoluti di scherma | Rosatelli e Mancini campioni nel fioretto individuale

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Courmayeur – I Campionati italianidi2022 hanno decretato i primi verdetti al termine della prima giornata di gare in cui si sono svolte le prove dimaschile e femminile. Aiuscenti Daniele Garozzo e Alice Volpi, assenti per infortunio, sono succeduti Damianodei Carabinieri e Camilladelle Fiamme Gialle. Nelmaschile Damiano, già vincitore delle Universiadi lo scorso anno, ha perso 15-8 la finale contro lo spagnolo del FrascatiCarlos Llavador, ma essendo il primo degli italiani si è aggiudicato lo scudetto. Il carabiniere classe 1995 è stato protagonista di una gara difficile, in cui ha subito dovuto affrontare avversari impegnativi. Già nei 32 il match ...